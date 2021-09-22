Названо "секретное оружие" иммунитета

Укрепление иммунитета должно сочетаться с соблюдением социальной дистанции и правил гигиены, предупредил врач.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко назвал три шага к укреплению иммунитета, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, самый надежный способ усилить защиту организма — это сделать прививку от таких опасных инфекций, как COVID-19 и грипп, отметил он. Это первый и главный шаг, который поможет сохранить здоровье в период осеннего роста заболеваемости.

Главная рекомендация — смело идите и делайте прививки. Вакцинация — это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена. Я бы посоветовал вакцинироваться от COVID-19, а также от гриппа, — сказал Кузьменко в интервью радио Sputnik .

Повысить способность организма сопротивляться различным вирусным инфекциям, характерным для осени, могут некоторые "вспомогательные средства", продолжил он.

Можно пить чай с медом, с лимоном, с имбирем, можно пить какао. Можно есть больше фруктов, содержащих витамин C. Это хорошие вспомогательные средства, — отметил врач-терапевт.

Выбор продукта, регулярное употребление которого станет следующим после вакцинации шагом к укреплению иммунитета, зависит от кулинарных предпочтений человека, добавил он.

Наконец, существует "секретное оружие", которое даст организму серьезное преимущество в борьбе с инфекцией.

Секретное оружие, чтобы иммунитет хорошо работал, — нужно ходить. Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается, — уверен Кузьменко.

Укрепление иммунитета должно сочетаться с соблюдением социальной дистанции и правил гигиены, предупредил врач.

Конечно же, держитесь подальше от людей, которые потенциально заразны — чихают, сморкаются. Финальный совет — мойте руки, когда собираетесь потрогать лицо или прикоснуться к пище, —заключил Кузьменко.

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