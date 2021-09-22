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Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 22 сентября 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 2411 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 сентября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован незначительный прирост новых случаев. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы и Карагандинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2411 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 187,
  • в городе Алматы - 498,
  • в городе Шымкент - 99,
  • в Акмолинской области - 148,
  • в Актюбинской области - 118,
  • в Алматинской области - 232,
  • в Атырауской области - 61,
  • в ВКО - 103,
  • в Жамбылской области - 53,
  • в ЗКО - 55,
  • в Карагандинской области - 396,
  • в Костанайской области - 102,
  • в Кызылординской области - 45,
  • в Мангистауской области - 18,
  • в Павлодарской области - 188,
  • в СКО - 78,
  • в Туркестанской области - 30.

Всего в стране подтверждено 867 366 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3865 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 205,
  • в городе Алматы - 1006,
  • в городе Шымкент - 117,
  • в Акмолинской области - 217,
  • в Актюбинской области - 237,
  • в Алматинской области - 465,
  • в Атырауской области - 44,
  • в ВКО - 169,
  • в Жамбылской области - 95,
  • в ЗКО - 128,
  • в Карагандинской области - 347,
  • в Костанайской области - 131,
  • в Кызылординской области - 79,
  • в Мангистауской области - 103,
  • в Павлодарской области - 335,
  • в СКО - 112,
  • в Туркестанской области - 75.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 797 768 человек.

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