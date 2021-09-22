Число умерших от COVID-19 в Казахстане достигло 10 860

На 22 сентября лечение от КВИ продолжают получать 67 404 человека.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 22 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 22 сентября лечение от КВИ продолжают получать 67 404 человека (58 738+ и 8666 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 105 пациентов, на амбулаторном уровне - 55 299 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 1000 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 248,• на аппарате ИВЛ - 143.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 22 сентября 2021 года

20.07.2021 г. зафиксировано 317 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 203 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 74 427, летальных случаев - 4760, выздоровевших - 61 001.

На 21 сентября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 372 086 человек, вторым компонентом - 6 247 031.

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