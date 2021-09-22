Ослабление карантина - куда могут полететь казахстанцы

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

С 21 сентября Казахстан увеличивает и возобновляет регулярные международные авиарейсы в 16 стран с частотой 114 рейсов в неделю с каждой стороны. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, сообщает zakon.kz.

Увеличены рейсы с Россией на 54 рейса, с Турцией - на 7 рейсов, с ОАЭ - на 9 рейсов, с Узбекистаном - на 5 рейсов, с Германией - на 5 рейсов, с Мальдивами - на 3 рейса, с Кореей - на 6 рейсов, с Польшей - на 2 рейса, с Венгрией - на 1 рейс, с Саудовской Аравией - на 1 рейс, - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Возобновлены регулярные рейсы с Чехией с частотой 2 рейса в неделю, с Китаем - с частотой 8 рейсов в неделю, с Азербайджаном - с частотой 3 рейса в неделю.

Открыты регулярные рейсы с Италией с частотой 2 рейса в неделю, с Шри-Ланкой - с частотой 3 рейса в неделю, с Кувейтом - с частотой 3 рейса в неделю.

В настоящее время авиакомпании формируют расписания полетов.

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Выполнение рейсов будет согласовываться с соответствующими уполномоченными органами вышеуказанных стран.

Как отметили в ведомстве, рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

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