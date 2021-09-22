Землетрясение в Австралии повредило несколько зданий

В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города, есть сообщения о незначительных повреждениях зданий и дорожного полотна на улицах мегаполиса.

На юго-восточном побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6, передает zakon.kz.

22 сентября австралийская государственная сейсмологическая служба на юго-восточном побережье Австралии зафиксировала подземные толчки, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна (население более 5 млн человек), очаг залегал на глубине 10 км, сообщает ТАСС.

Первые подземные толчки магнитудой 6 были зафиксированы в 09:15 по местному времени в районе поселка Мансфилд (население 4,7 тыс. человек), расположенного в 200 км к северо-востоку от Мельбурна. Позднее толчки были также зарегистрированы на 150 км южнее, у плотины Томпсон-дам, в 180 км к востоку от Мельбурна и близ деревни Тредбо, расположенной в 22 км к югу от Канберры, - сообщают сейсмологи.

По данным вещательной корпорации ABC, в Мельбурне эвакуированы жители высотных домов в центре города. Есть сообщения о незначительных повреждениях зданий и дорожного полотна на улицах мегаполиса.

Землетрясение также ощущалось в ряде регионов штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, в Канберре, Аделаиде и в западных пригородах Сиднея, а также в окрестностях города Лонсестон на Тасмании.

По словам главы сейсмологического исследовательского центра Адама Паскаля, в северных пригородах Мельбурна землетрясение продолжалось около 15-20 секунд.

Это довольно сильное землетрясение, и существует вероятность того, что за ним может последовать еще одно, более сильное, - сказал он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!