Пьяный водитель на Daewoo устроил ДТП - погиб пассажир

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Проводится досудебное расследование.
В Туркестанской области пьяный водитель совершил смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.
По данным областной полиции, трагедия произошла на трассе Жартытобе-Шолак-Корган.
Водитель Daewoo Nexia не справился с рулевым управлением, выехал на правую обочину дороги и совершил ДТП. В результате один из пассажиров от полученных травм скончался на месте происшествия, - отметили стражи порядка.
После медицинского освидетельствования стало известно, что водитель был пьян.
Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование, - уточнили в ведомстве.
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