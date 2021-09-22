Пьяный водитель на Daewoo устроил ДТП - погиб пассажир

Проводится досудебное расследование.

В Туркестанской области пьяный водитель совершил смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, трагедия произошла на трассе Жартытобе-Шолак-Корган.

Водитель Daewoo Nexia не справился с рулевым управлением, выехал на правую обочину дороги и совершил ДТП. В результате один из пассажиров от полученных травм скончался на месте происшествия, - отметили стражи порядка.

После медицинского освидетельствования стало известно, что водитель был пьян.

Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование, - уточнили в ведомстве.

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