Юбилейный год ШОС: наиболее успешные инициативы Казахстана

С момента обретения независимости Казахстан взял четкий курс на многовекторную внешнюю политику, основанную на принципах взаимного уважения и добрососедства.

17 сентября в столице Таджикистана прошел юбилейный саммит глав государств членов ШОС. Днем ранее там же был проведен саммит ОДКБ на высшем уровне. По окончании сессии заседания в рамках ШОС удалось провести совместную встречу первых руководителей стран – участниц двух организаций. О том какие инициативы выдвигал Казахстан с первых дней членства в ШОС и что именно предложил на юбилейном саммите в Таджикистане, читайте в материале zakon.kz.

ШОС с момента ее основания заняла уверенные позиции в организации взаимодействия в международной политике, безопасности, экономике и культуре. Сейчас эта организация включая наблюдателей, охватывает территорию от Атлантического до Тихого, от Северного Ледовитого до Индийского океанов. В составе ШОС – два постоянных члена СБ ООН, четыре государства, обладающие ядерным оружием, и три из пяти стран БРИКС. Все это было достигнуто не без прямого участия руководства Казахстана, которое с момента обретения независимости приложило немало для этого усилий.

Роль Казахстана на пути становления ШОС

С момента обретения независимости Казахстан взял четкий курс на многовекторную внешнюю политику, основанную на принципах взаимного уважения и добрососедства. С учетом угроз того времени и хаоса на фоне распада СССР Казахстану пришлось не только лавировать на политической арене, но и принимать быстрые решения, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Это можно было сделать только вместе и коллективными силами. Именно тогда Казахстан стал выступать за необходимость образования региональных организаций, способных обеспечить коллективную безопасность, а с ним – и мирное развитие.

Все это легло тогда в первые инициативы по созданию Шанхайской организации сотрудничества. Ее фундамент заложили механизмы "Шанхайской пятерки", при участии Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Китая.

В 1996 году на первом саммите в китайском Шанхае лидеры пяти государств подписали соглашение "Об укреплении мер доверия в районе государственных границ". Годом позже в Москве было подписано соглашение "О взаимном сокращении вооруженных сил в районе границ". Третий саммит проходил уже в Алматы и стал отправной точкой к образованию региональной организации ШОС.

Кроме того, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев являлся основным инициатором нескольких соглашений, которые легли в основу уже вошедшего в международный обиход термина "Шанхайский дух".

Его суть составляет ведение диалога для обеспечения мира, налаживание сотрудничества для продвижения развития, ненаправленность против третьих стран, открытость внешнему миру, отказ от менталитета холодной войны.

Этот дух отличается взаимным доверием и выгодой, равноправием, стремлением к решению вопросов путем консультаций, уважением к многообразию цивилизаций и движением к совместному развитию.

К слову, многие международные эксперты, с учетом возникшего политического коллапса в Афганистане на фоне вывода сил международной коалиции, отмечают мудрость и прозорливость отцов-основателей "Шанхайской пятерки", и соответственно немаловажную роль Казахстана в этом процессе.

Важные инициативы

С момента обретения независимости Казахстан прошел большой путь от неизвестности до всеобщего признания на мировой политической арене. Он всегда выступал в первую очередь за безопасность, взаимное уважение, добрососедские отношения и недопущение превосходства одного государства над другим. Именно поэтому Казахстану всегда удавалось сохранять лидирующие позиции не только в регионе, но и на всем постсоветском пространстве.

Одной из наиболее важных международных инициатив, в которых Казахстан с момента обретения независимости принимал участие, в том числе с учетом нынешней ситуации в Афганистане, являются первые шаги к созданию Шанхайской организации сотрудничества.

Как отмечал ранее национальный координатор Республики Казахстан по вопросам ШОС Али Ерлик: "Для Казахстана основными приоритетами членства в ШОС являются содействие укреплению региональной безопасности, развитию экономического сотрудничества, раскрытию и реализации транзитно-транспортного потенциала нашего региона, углубление гуманитарных связей между государствами-членами".

Со дня создания ШОС казахстанская дипломатия выдвинула в её рамках множество различных идей, проектов, документов и программ. В частности, по предложению казахстанской стороны реализованы такие значимые инициативы, как подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств-членов ШОС по пограничным вопросам, принятие Стратегии развития ШОС до 2025 года, Программы ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Программы по продовольственной безопасности ШОС, проведение антинаркотической операции "Паутина" в 2019–2020 гг. и другие. Кроме того, Казахстан является инициатором одного из важных органов ШОС – Совета глав правительств, который решает принципиальные вопросы развития взаимодействия в практических областях, в особенности в экономической сфере, – подытожил Али Ерлик.

При прямом участии Казахстана с декабря 2004 года ШОС получил статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. В 2010-м подписана совместная декларация между Секретариатом Организации Объединенных Наций и ШОС. Создана структура в составе Шанхайской организации сотрудничества, занимающаяся вопросом борьбы с международным терроризмом – Региональная антитеррористическая структура (РАТС).

Также Казахстаном в ШОС было инициировано подписание Меморандума о взаимопонимании между СВМДА и международным финансовым центром Астана. Подписан протокол сотрудничества между исполкомом РАТС ШОС и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Первым Президентом Казахстана – Елбасы инициировано продвижение "Трех диалогов", где системообразующим фактором явилась необходимость налаживания прямого экономического сотрудничества между ЕАЭС, ЕС, ШОС и АСЕАН.

На фоне этого Казахстан принимал активное участие и в создании механизма в составе Шанхайской организации сотрудничества по урегулированию ситуации в Афганистане – контактная группа "ШОС-Афганистан".

Многие сомневались в ее эффективности, в особенности в период пребывания в Афганистане сил международной коалиции во главе с США. После вывода этих сил созданный ранее механизм в составе ШОС становится практически единственным, кто способен повлиять на урегулирование ситуации в Афганистане и не допустить социально-экономического кризиса, от которого могут вздрогнуть едва ли не во всем мире.

Учитывая, что в состав ШОС входят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия, Китай, Индия и Пакистан, организация имеет есть все возможности предотвратить самые негативные сценарии развития ситуации в Афганистане.

В ходе юбилейного саммита в Таджикистане ШОС обзавелся новым членом в лице Ирана, а Саудовская Аравия, Египет и Катар официально заняли позицию в составе Шанхайской организации в качестве партнеров по диалогу.

Юбилейный саммит ШОС

Юбилейный саммит глав государств – участников ШОС прошел в Душанбе 16-17 сентября и сразу же попал под пристальное внимание всего мирового сообщества, потому как руководители стран-участниц, да и региона в целом, впервые за долгое время встретились в расширенном формате в режиме офлайн.

Наиболее важной повесткой дня заседания глав государств – членов организации стала ситуация в Афганистане. Как было известно еще до начала саммита, единой позиции в этом вопросе среди членов ШОС не было. Поэтому сохранялась большая надежда, что на полях саммита все главы государств смогут найти хоть какие-то компромиссы.

В ходе юбилейного саммита в честь двадцатилетия со дня образования организации была принята "Душанбинская декларация" и подписано около 30 совместных документов.

Обсуждая афганскую повестку, стороны пришли пусть не к единому мнению, но хотя бы обозначили общее направление. Все присутствующие главы государств согласились, что основная ответственность лежит на США, которые своим уходом из Афганистана подорвали ситуацию с безопасностью во всем регионе.

Несмотря на разные позиции среди лидеров государств, присутствующих на саммите, относительно "работы" с "Талибаном" (деятельность организации запрещена на территории РК), чаша весов все-таки качнулась в сторону прагматизма. Стороны пришли к выводу, что существует вероятность активизации неформального диалога с нынешним руководством Афганистана, при этом главы государств выразили готовность оказывать давление на лидеров "Талибан" для формирования в Афганистане именно инклюзивного правительства.

С этим согласилась и пакистанская сторона, которая не без посреднической помощи всех присутствующих лидеров стран – участниц ШОС, в частности Республики Казахстан, договорилась с Таджикистаном о необходимости организации переговоров между лидерами "Талибан" и силами сопротивления. Их встреча под патронажем Душанбе и Исламабада может пройти на территории Таджикистана.

Кроме того, Казахстан в ходе юбилейного саммита отметился целым рядом инициатив, которые, судя по всему, будут одобрены всеми странами – участницами ШОС.В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев четко указал, что ШОС с ее огромным влиянием может и должна сыграть свою активную роль в достижении мира и согласия в Афганистане. Также глава государства подчеркнул, что Казахстан видит Афганистан как подлинно независимое и единое государство, живущее в мире с собой и своими соседями.

Президент Казахстана, учитывая имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности страны, предложил организовать гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.

Также были озвучены и другие инициативы: - необходимость скорейшего создания центра ШОС по информационной безопасности, что позволит укрепить защиту информационного пространства организации; - активизировать взаимодействие в рамках ШОС с целью развития фондового рынка и финансовых технологий, для чего задействовать потенциал Международного финансового центра "Астана"; - организация и запуск единых финансовых механизмов для ускоренной работы в реализации уже согласованных экономических проектов; - на фоне роста привлекательности сухопутного маршрута "Новый Шелковый путь" следует решить проблемы, препятствующие полноценной реализации транспортно-транзитных преимуществ стран – участниц организации; - достичь договоренностей в плане необходимости ускорения процедуры взаимного признания паспортов вакцинации государств, входящих в ШОС, и их интеграции в многосторонние системы; - подписание меморандума о сотрудничестве в области обеспечения стабильной работы транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций.

Олег Васильев

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