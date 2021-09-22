Футбол: казахстанские девушки снова проиграли в гостях

Взять реванш у гречанок возможно 22 октября.

Женская сборная Казахстана по футболу провела второй матч в рамках отборочных игр к Чемпионату мира-2023, передает zakon.kz.

Подопечные Калояна Петкова играли на выезде против греческой дружины. И потерпели второе поражение в этом отборочном цикле. Сборную Греции дважды порадовала забитыми мячами Анастасия Спиридониду, и плюс автоголом отметилась Айгерим Айтымова. В составе гостей отличились Светлана Бортникова и Бегаим Кыргызбаева.

Итоговый счет на табло 3:2 в пользу команды Греции.

Взять реванш у гречанок возможно 22 октября, когда они приедут в Казахстан на ответный матч.

После двух туров казахстанский коллектив занимает последнее шестое место в своей подгруппе.

Куандык Шынасилов

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