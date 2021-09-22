Предзаказы новинок Galaxy Z в Казахстане превзошли ожидания

Samsung увеличивает поставки.

Представив смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, Samsung объявила предзаказ новинок в Казахстане. Объем заявок оказался выше ожидаемого, и на местном складе возник временный дефицит данных моделей.

Однако компания заверяет покупателей, что прилагает все усилия для обеспечения партнеров смартфонами Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 к старту официальных продаж 22 сентября.

Складные устройства нового поколения стали гораздо прочнее и надежнее, лучше защищены от внешнего воздействия и влаги по стандарту IPX8 – смартфоны можно использовать даже под дождем. Обе модели оснащены рамкой из армированного алюминия – самого прочного металла, когда-либо используемого в смартфонах Galaxy, стеклом Corning® Gorilla® Victus™ для защиты от царапин и других повреждений, а также инновационной защитной пленкой.

Третье поколение имеет крепкий, революционный шарнирный механизм, благодаря чему смартфоны готовы выдержать как минимум 200 тысяч складываний (доказано испытаниями Bureau Veritas) и прослужить вам не менее пяти лет.

Z Fold3 имеет 7,6-дюймовый дисплей и теперь поддерживает S Pen со всеми функциями стилуса на складном экране. Кроме того, модель получила новую технологию камеры под дисплеем: благодаря минимуму пикселей над отверстием камеры, Z Fold3 обеспечивает цельное пространство для ваших приложений. Экран стал на 29% ярче и при этом энергоэффективнее!

Обладатели Z Flip3 могут выразить свое "я", благодаря смелым цветовым решениям, элегантному дизайну, премиальным функциям, новым стильным ручкам в виде колец и чехлам с ремешками. А благодаря новейшим функциям камеры, пользователи могут делать еще более потрясающие селфи без рук в режиме Flex или делать быстрые фотографии и видео прямо с внешнего экрана.

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