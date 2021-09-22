Болельщики ожидают дуэль лучших теннисисток Казахстана и Польши

Фанатов тенниса ждет интересное казахстано-польское противоборство в 18 финала.

Первые номера женской сборной Казахстана по теннису удачно начали свое выступление на турнире Banka Ostrava Open 2021, передает zakon.kz.

Лидер казахстанских теннисисток Елена Рыбакина в первом круге переиграла россиянку Веронику Кудерметову – 6:1, 6:1. Юлии Путинцевой на старте турнира пришлось нелегко, ей понадобились все три сета, чтобы пройти во второй круг соревнований. Большим препятствием стала китаянка, 48-я ракетка мира, Шуай Чжан. Юлия потратила более двух часов для победы – 5:7, 7:6, 6:4.

Далее болельщиков тенниса ждет интересное казахстанско-польское противоборство в 1/8 финала. В первом из них Юлию Путинцеву ждет первая сеяная чешского турнира Ига Святек из Польши. Затем оспорят звание лучшей теннисистки Елена Рыбакина и полька Магда Линетт. Куандык Шынасилов

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