Лошадей на 12 млн тенге искали с вертолета в Алматинской области

Владельца табуна оштрафовали.

В Алматинской области четыре дня искали пропавших лошадей, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, 16 сентября 49-летний житель села Балпык би Коксуского района отметил, что потерял 30 лошадей стоимостью 12,2 миллиона тенге.

Скот был найден через четыре дня в горной местности участка Омар – Жайляу.

Лошадей искали 15 сотрудников полиции на четырех автомобилях, конях и даже вертолете, - уточнили в ведомстве.

На хозяина лошадей в соответствии со статьей 408 КоАП РК за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных составлен административный протокол с наложением штрафа в размере 3 МРП, - отметили в пресс-службе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!