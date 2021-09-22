Единую систему связи вооруженных сил создадут в странах СНГ

Создание единой системы связи вооруженных сил в странах СНГ предусмотрено соглашением, ратификацию которого одобрили депутаты Мажилиса 22 сентября.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании под председательством спикера Нурлана Нигматулина одобрили ратификацию Соглашения о совместной системе связи Вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств, передает корреспондент zakon.kz.

Соглашение предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которой являются предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил, - сказал заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, стороны соглашения смогут использовать ресурсы сетей связи Вооруженных сил государств-участников.

Депутат Смагул Бахытбек отметил, что уровень систем связи стран СНГ разнородный, из-за чего в последующем могут возникнуть некоторые вопросы.

Какова в настоящее время совместимость средств связи казахстанской армии с армиями стран Содружества? - уточнил депутат у заместителя министра обороны.

Отвечая на вопрос, Дандыбаев отметил, что в казахстанской армии имеются различные средства связи, и смысл этого соглашения как раз в том, чтобы обеспечить взаимозаменяемость и сопрягаемость этих систем.

В данной ситуации российская сторона берет на себя обязанность технически обеспечить нас средствами связи, которые будут действовать в рамках обеспечения связи в рамках СНГ. Но это не значит, что каким-то образом это может повлиять на действующую систему связи и управление войсками. У нас имеется своя система связи закрытого сегмента и открытого сегмента в системе вооруженных сил и в системе управления вооруженными силами. То есть она между собой действует автономно и поэтому каким-то образом не повлияет на его работоспособность, - пояснил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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