Курс доллара слегка повысился

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,5-426,9 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,73 тенге (+0,13), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,5-426,9 тенге, евро – 498,7-500,7 тенге, рос. рубль - 5,82-5,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 22 сентября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 1,31%, составив $71,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 1,20% — до $75,25 за баррель.

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