COVID-19 способен маскировать свои белки под человеческие

Такая "мимикрия" может объяснять высокую частоту аутоиммунных реакций у заразившихся.

Ученые считают, что коронавирус может маскировать свои белки под человеческие, чтобы обходить иммунную систему, передает zakon.kz.

Ученые из медицинского университета им. И.И. Мечникова и Института биорегуляции и геронтологии в Петербурге обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 участки белка, идентичные человеческим. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Scientific Reports, - говорится в сообщении.

По данным исследователей, некоторые из этих белков находятся в шиповом белке коронавируса и, возможно, используются для обхода иммунной защиты хозяина. Из-за этих вставок иммунитет может принимать белки возбудителя COVID-19 за собственные структуры организма, что позволяет коронавирусу легче распространяться.

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Как рассказал "Известиям" заведующий кафедрой нормальной физиологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Александр Марьянович, в мембранном белке (М) коронавируса ученые обнаружили восемь аминокислот подряд, встречающиеся в одном из белков человека, а рядом еще восемь аминокислот, характерных для лактобактерий – постоянных обитателей кишечника. По его словам, вероятность такого случайного сочетания 16 аминокислот подряд равна единице, деленной на шесть с двадцатью нулями.

Ученые предполагают, что коронавирус объединил такую последовательность в мембранном белке, чтобы "замаскироваться". "Он предъявляет ее иммунной системе человека и как бы говорит: не стреляйте, я свой!" – разъяснил профессор.

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"Маскирующиеся" под человеческие белки могут объяснять высокую частоту аутоиммунных реакций у заразившихся – когда иммунная система начинает воспринимать собственные ткани, как чужеродные, и повреждать их.

Ученые пришли к такому выводу, когда обнаружили восемь участков, идентичных человеческим, в малом оболочечном (E) белке коронавируса. Кроме того нашли последовательности, совпадающие с белками кишечных бактерий и нескольких видов злаковых сельскохозяйственных растений. Эти участки коронавирус мог приобрести не только от организма хозяина, но и от его кишечной микробиоты.

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