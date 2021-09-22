Ампутация, ИВЛ - что известно о состоянии пермского стрелка

Он подключен к аппарату ИВЛ.

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова перевели из реанимации в обычную палату, сообщает zakon.kz.

По данным Telegram-канала Baza, его жизни почти ничего не угрожает, кроме внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния.

Тимура так до сих пор и не приводили в сознание, он подключен к аппарату ИВЛ, - уточнили медики.

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Как считают врачи, в ближайшие часы состояние Бекмансурова измениться не должно.

Единственный фактор, который ему угрожает – возможный отказ почек из-за множественных тяжелейших травм. Состояние нестабильное, крайне тяжелое, - отметили они.

Ранее стало известно, что стрелку ампутировали ногу.

Пациенту ампутировали левую ногу по колено, - рассказали в больнице.

Стоит отметить, число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43 человек. Об этом отмечено в сообщении ТАСС.

На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один - это стрелок. Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении, - рассказала министр здравоохранения Анастасия Крутень.

Напомним, трагедия произошла 20 сентября. Студент-первокурсник ПГНИУ Тимур Бекмансуров, вооруженный помповым ружьем, зашел на территорию вуза и начал стрельбу.

Он смертельно ранил шестерых человек. Молодого человека задержал и обезвредил сотрудник ДПС. Возбуждено уголовное дело.

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