Мамин: Национальный архив является сокровищницей Казахстана

22 сентября в ГУ "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы" проходит международная научно-практическая конференция "Независимость и Елбасы: новая история созидания", посвященная 30-летию независимости Казахстана и 15-летию Национального архива Казахстана.

Глава правительства Аскар Мамин указал на важность сбора хроники значимых событий Казахстана, обогащающих новую историю молодого государства, передает корреспондент zakon.kz.

Поздравляю вас с 15-летием Национального архива Республики Казахстан, которое совпадает с 30-летием независимости страны. Сегодня национальный архив является сокровищницей Казахстана, историко-культурным наследием народа Казахстана. Архив стал национальным хранилищем документов, имеющих историческое, научное, экономическое и политическое значение. Собирать хронику значимых событий, обогащающих новую историю молодого государства, оставляя каждый момент нашего суверенитета будущим поколениям, сохраняя его как зеницу ока, - это благородное дело, которое вы делаете, - сказано в приветственном обращении премьер-министра Аскара Мамина к участникам научно-практической конференции "Независимость и Елбасы: новая история созидания".

Помимо улучшения отечественного архива, сохранения документального наследия страны, коллектив Национального архива РК установил тесные отношения с зарубежными партнерами и внес значительный вклад в развитие международного сотрудничества.

От себя и от имени правительства Республики Казахстан желаю коллективу Национального архива Республики Казахстан успехов. Надеюсь, что вы и дальше будете реализовывать проекты, которые прославляют суверенитет нашей страны, хранят архивные документы, которые являются драгоценным сокровищем нашей независимости, и наполняют их ценными данными. В этот особенный, важный день желаю вам новых творческих достижений и успехов в ваших благородных начинаниях, - отмечено в тексте.

Отметим, что 22 сентября в ГУ "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы" проходит международная научно-практическая конференция "Независимость и Елбасы: новая история созидания", посвященная 30-летию независимости Казахстана и 15-летию Национального архива Казахстана.

Организаторами мероприятия выступили библиотека и Национальный архив РК.

В адрес участников конференции поступили приветственные обращения премьер-министра РК Аскара Мамина и руководителя канцелярии Первого Президента РК - Елбасы Махмуда Касымбекова. В работе конференции принимают участие представители политического руководства страны, информационно-исследовательских центров, государственных и национальных архивов Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана, эксперты в области новейшей истории Казахстана и глобальных политических трансформаций.

Директор Государственного архива при президенте Турецкой Республики Угур Юнал присоединился к обсуждению посредством видеоконференцсвязи.

Поздравляю с 30-летием независимости дружественную и братскую Республику Казахстан и 15-летием Национального архива. Надеюсь, что тесные отношения и плодотворное сотрудничество между нашими странами и учреждениями будут и дальше улучшаться. Мы с большим удовольствием готовы выполнять свои обязанности по укреплению сотрудничества с Казахстаном в области архивов, - отметил он.

Генеральный директор Национального архива Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла Аль-Райси в своем видеообращении также поздравил казахстанцев с 30-летием независимости Республики Казахстан.

Я вспоминаю нашу первую встречу с делегацией Национального архива вашей страны в 2019 году в Абу-даби, когда мы смогли обсудить пути развития архивной отрасли. Мы гордимся тем, что смогли подписать меморандум о сотрудничестве и более тесной работе друг с другом, направленный на совершенствование деятельности национальных архивов Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов. Надеемся, что нам удастся чаще навещать друг друга и обмениваться идеями, опытом, - сказал он.

В свою очередь директор Центрального государственного архива Кыргызской Республики Жумабай Бечеков рассказал о тенденциях и перспективах развития архивного дела в Кыргызстане.

Ожидается, что по итогам конференции будет подписана резолюция.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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