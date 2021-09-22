Достал ружье - подруга рассказала о последней встрече с пермским стрелком

Тимур начал увлекаться военной тематикой несколько лет назад.

Подруга Тимура Бекмансурова из Перми рассказала об их последней встрече, сообщает zakon.kz.

На странице Telegram-канал Shot приводится допрос девушки.

По ее словам, Тимур начал увлекаться военной тематикой несколько лет назад.

Говорил, что ему нравится стрелковое оружие и он хочет получить разрешение на приобретение. На вопрос, зачем ему это нужно, отвечал: "Чтобы оно просто было", - отметила она.

Их последняя встреча состоялась 9 сентября у него дома.

Стали разговаривать, а потом он открыл железный ящик и достал оттуда ружье черного цвета. Также из ящика стола он достал нож длиной 10-15 см. Показывал мне жилетку черного цвета с карманчиками для хранения патронов, которые были заполнены. Еще он показывал три-четыре коробки, черную пустую поясную сумку, металлическую каску черного цвета, - добавила девушка.

Кроме того, Бекмансуров продемонстрировал, как ловко и быстро заряжает ружье.

Тему нападений на общеобразовательные учреждения мы иногда обсуждали. И всегда ее начинал Тимур, при этом рассказывая подробности действий нападавших. Говорил о них нейтрально: и не осуждал нападавших, но и не поддерживал, - заявила на допросе девушка.

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Ранее мама Тимура также дала комментарий.

Она рассказала, что он был спокойным ребенком.

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Стрельба на территории пермского университета произошла 20 сентября. Вооруженный студент вуза проник на территорию университета и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек.

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