Мажилисмены просят уточнить, кто из ответственных лиц привлечен к ответственности за провалы в борьбе с инфляцией.

Мажилисмены считают принципиально важным решение стратегического вопроса о создании действенного механизма системной индексации минимальной заработной платы, заработных плат наемных работников как в государственном, так и в частном секторе. По мнению депутатов, в условиях постоянно растущей инфляции и крайней нестабильности ценовой ситуации это единственная возможность компенсации падения доходов казахстанцев. Такое мнение членов парламентской фракции "Народная партия Казахстана" высказал на пленарном заседании Мажилиса депутат Айкын Конуров, сообщает zakon.kz.

В депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра страны Романа Скляра говорится, что борьба с инфляцией в Казахстане принимает характер войны с ветряными мельницами. И потери в ней несет только простое население.

Национальный банк и правительство ежегодно делают совместные заявления, в которых говорится о необходимости снижения инфляции и приближении к целевому коридору, который когда-то прогнозировался в 2021 году 3-4%. Проводится так называемая политика инфляционного таргетирования.

В этом году было принято соглашение уже между тремя сторонами - правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы, в котором говорится о снижении инфляции. В марте Национальный банк принял Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года, которая также нацелена на стабильность потребительских цен и снижение инфляции с целевым значением на 2021-2022 годы 4-6%.

Реальные же результаты мы видим. Наши избиратели постоянно задают вопрос об отрыве цен от доходов и официальной статистики от реального положения дел. Официальный показатель подорожания продовольствия на 11,4% - это и так очень много. Но даже эта цифра маскирует действительность. На некоторые важные группы товаров цены поднялась выше 50%. Поэтому возникает логичный вопрос - зачем нужны все эти декларативные документы, если они не исполняются? Почему никто не отвечает за провальные инфляционные прогнозы? - заявил депутат.

Сейчас принято оправдывать все общемировым ростом цен на продовольствие. Но это инфляция спроса, вызванная снятием экономических ограничений и оживлением глобальных рынков в связи с ослаблением пандемии.

По мнению мажилисмена, в Казахстане складывается совсем другая ситуация. Нет никакого бурного роста спроса, потому что не растут реальные доходы наших граждан. Не произошло всплеска спроса на крупы, картофель, подсолнечное масло и яйца. По многим позициям нет зависимости от мирового рынка. Так, по крупам обеспеченность отечественным производством составляет 96,4%, но при этом они подорожали на 22%, по растительному маслу обеспечиваем себя на 80,5%, цена выросла на 52%.

Происходящее никак не связано и с инфляцией предложения. У нас складывается особый характер инфляции, связанный с провалами рынка. Бизнес компенсирует свои затраты в обязательном порядке, повышая цены на конечную продукцию. Повышаются и налоговые отчисления, т.е. индексируются и доходы государственного бюджета, - уточнил депутат.

В сложившейся ситуации, по мнению депутатов, единственной проигравшей стороной выступают наши граждане, которые вынуждены платить необъявленный, скрытый инфляционный налог, который при этом является регрессивным. Ведь чем меньше доход семьи, тем большую долю своего бюджета она расходует на продукты в то время, когда именно продукты питания являются наиболее быстро дорожающим товаром.

По информации Айкына Конурова, за период с января по июль 2021 года объем розничных продаж продовольствия составил 2 триллиона 314 миллиардов тенге, рост цен составил 10,6%, т.е. инфляционная надбавка только на продовольствие 245 миллиардов тенге.

Разработанный правительством очередной комплекс мер антиинфляционного реагирования, по мнению членов фракции "Народная партия Казахстана", несмотря на свою обширность, лишь повторяет все старые неработающие рецепты.

Во-первых, фактически отсутствуют системные меры по сдерживанию непродовольственной инфляции, за исключением контроля цен на ГСМ и сырье. Во-вторых, нет в принципе долгосрочных системных мер, связанных с развитием не- сырьевого сектора экономики.В-третьих, действия в других отраслях противоречат антиинфляционным мерам, поскольку раздувание непроизводительных государственных расходов, включая строительство дорогостоящих объектов, разгоняет инфляционные процессы.В-четвертых, не предусмотрены меры антиинфляционной защиты потребителей.

В связи с этим мажилисмены просят уточнить, кто из ответственных лиц привлечен к ответственности за провалы в борьбе с инфляцией.

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