Актюбинец пытался доехать до Алматы на крыше поезда

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Попытка жителя Актобе проехать "зайцем" до Алматы на крыше поезда не удалась.
Житель Актобе пытался доехать до Алматы на крыше поезда. Курьезный случай произошел 21 сентября вечером, сообщает zakon.kz.
20-летний житель Актобе в алкогольном опьянении залез на крышу тепловоза, находящегося в составе пассажирского поезда сообщением "Алматы - Актобе", чтобы доехать из Актобе до Алматы. начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев
По его словам, попытка проехать "зайцем" ему не удалась, молодой человек был снят с крыши тепловоза патрулировавшими сотрудниками транспортной полиции.
Задержанный парень привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям Административного кодекса РК - "Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте", "Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта" и "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Онал Бекиев
Также он добавил, что данный гражданин ранее уже привлекался к ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.
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