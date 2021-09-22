ХК "Торпедо" сделал заявление по инциденту на матче молодежной хоккейной лиги

Вратарь Антон Осокин ударил своего одноклубника Кирилла Индюкова за допущенную ошибку в обороне.

В неприятном случае на матче молодежной лиги между командами "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и "Актобе", который произошел несколько дней назад, поставлена точка, передает zakon.kz.

Напомним, что вратарь восточноказахстанцев Антон Осокин ударил своего одноклубника Кирилла Индюкова за допущенную ошибку в обороне. Видео этой истории уже разлетелось по просторам Интернета, и несколько дней общественность обсуждает и просматривает данные кадры. Редакция zakon.kz обратилась к официальным лицам ХК "Торпедо" за разъяснениями этой ситуации. Ответ не заставил себя ждать.

Хоккей - это очень эмоциональная игра, в которой часто хоккеисты в пылу борьбы могут по-разному выразить свои эмоции. В том матче наша команда проигрывала, и вратарь Антон Осокин применил физическое воздействие на своего защитника Кирилла Индюкова. Но это стало следствием его эмоционального состояния после пропущенной шайбы. Безусловно, этот поступок не красит спортсмена. Антон и Кирилл играют в одной команде, их задача - играть надежно в обороне. Такие моменты бывают в хоккее и даже в футболе, когда спортсмены-одноклубники выясняют отношения прямо на площадке. С Антоном Осокиным проведена воспитательная беседа. Ребята пожали друг другу руки после матча и готовы дальше сражаться за честь родного клуба, - ответил пресс-секретарь ХК "Торпедо" Ернур Саудегеров.

Куандык Шынасилов

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