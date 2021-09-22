ДТП в Нур-Султане - один человек госпитализирован

В настоящее время по данному факту проводится дознание.

Один человек госпитализирован после ДТП в Нур-Султане, передает zakon.kz.

22 сентября около 09:00 водитель, управляя автомашиной Lada, следуя по пр. Момышулы со стороны ул. Кошкарбаева в сторону ул. Токпанова, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Toyota под управлением водителя, который двигался со встречного направления прямо, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В результате ДТП оба водителя с различными травмами доставлены в больницу. После осмотра врачей водитель Toyota был отпущен, а второй пострадавший госпитализирован.

В настоящее время по данному факту проводится дознание.

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