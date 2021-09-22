Абдрахимов о Национальном архиве: Хранитель нашей истории

У нас в стране существуют около 200 архивов - вице-министр культуры и спорта.

Документы, хранящиеся в архивах, представляют собой огромную ценность для будущих поколений. Национальный архив и все архивы - хранители нашей истории, национальная память. Об этом заявил вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов на Международной научно-практической конференции "Независимость и Елбасы: новая история созидания", передает корреспондент zakon.kz.

Сегодняшнее мероприятие посвящено 15-летию Национального архива РК и приурочено к 30-летию независимости нашей страны. Вы знаете, что в Национальном архиве хранятся все документы, которые были изданы с момента обретения независимости страны. Мы смело можем сказать, что Национальный архив и все архивы - хранители нашей истории, национальная память, - отметил вице-министр культуры и спорта.

Он подчеркнул, что Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев уделяет архивному делу очень важное внимание. В свое время по его поручению был построен Национальный архив республики, который находится в Нур-Султане.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев так же уделяет огромное значение. По его поручению в этом году был создан Комитет архивного дела при Министерстве культуры и спорта. Раньше такого комитета не было. С созданием комитета можно сказать, что в целом все архивная деятельность начала приобретать институтциональное оформление. Учитывая, что все документы, которые хранятся в наших архивах, представляет собой огромную ценность для будущих поколений. Президентом страны также было дано поручение изучить необходимые документы, которые хранятся в других стран, за рубежом. Специально принят комплексный план, согласно которому наши специалисты в зарубежные архивы и добывают там ценные документы, - подчеркнул он.

При этом он допустил, что, возможно, профессия архивиста до настоящего момента не привлекала большого внимания со стороны руководителей государственных органов. Однако ситуация, отметил он, сейчас изменилась.

Мы считаем, что это дело должно правильно и достойно вознаграждаться. Сейчас средняя заработная плата сотрудников простого специалиста в архивах колеблется в районе 60 тысяч тенге. Считаю, что самая основная тема в архивном деле - цифровизация. То есть, мы должны все документы, которые будут издаваться, чтобы они хранились в электронном формате. С 1 января 2022 году зарплата будет повышена у архивистов. Минимальная повышение до 20%. У нас в стране существуют около 200 архивов, - резюмировал Абдрахимов.

Отметим, что сегодня в Библиотеке Первого президента прошла Международная научно-практическая конференция "Независимость и Елбасы: новая история созидания", посвященная 30-летию Независимости Казахстана и 15-летию Национального архива Казахстана.

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Организаторами мероприятия выступили Библиотека Первого Президента РК - Елбасы и Национальный архив РК.

В адрес участников конференции поступили приветственные обращения премьер-министра РК Аскара Мамина и руководителя канцелярии Первого Президента РК - Елбасы Махмуда Касымбекова.

В работе конференции приняли участие представители политического руководства страны, информационно-исследовательских центров, государственных и национальных архивов Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана, эксперты в области новейшей истории Казахстана и глобальных политических трансформаций.

По итогам конференции была подписана резолюция.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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