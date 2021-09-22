Архивы Казахстана играют огромную роль в признании нашей независимости - Кушербаев

Власти страны ждут от ученых серьезных, фундаментальных исследований по отечественным и зарубежным архивам.

Архив является сокровищницей истории. Об этом заявил государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев на Международной научно-практической конференции "Независимость и Елбасы: новая история созидания", передает корреспондент zakon.kz.

В своем приветственном слове государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев отметил, что архив является сокровищницей истории.

Поздравляю с праздником – 15-летием Национального архива, которое совпадает с юбилеем Независимости. Каждый документ в архиве, отражающий богатую историческую летопись страны, является ценным в части того, что подытоживается история, не имеющая второго варианта. Историческое сознание, подкрепленное свидетельствами и аргументами. В конечном итоге является ценным инструментом формирования национального сознания. Архивы Казахстана играют огромную роль в признании глубины нашей истории, также значения нашей независимости, – отметил он.

Он отметил, что власти страны ждут от ученых серьезных, фундаментальных исследований по отечественным и зарубежным архивам, которые охватывают период с древнейших времен до современности.

Отметим, что сегодня в Библиотеке Первого Президента прошла Международная научно-практическая конференция "Независимость и Елбасы: новая история созидания", посвященная 30-летию Независимости Казахстана и 15-летию Национального архива Казахстана.

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Организаторами мероприятия выступили Библиотека Первого Президента РК – Елбасы и Национальный архив РК.

В адрес участников конференции поступили приветственные обращения премьер-министра РК Аскара Мамина и руководителя канцелярии Первого Президента РК - Елбасы Махмуда Касымбекова.

В работе конференции приняли участие представители политического руководства страны, информационно-исследовательских центров, государственных и национальных архивов Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана, эксперты в области новейшей истории Казахстана и глобальных политических трансформаций. По итогам конференции была подписана резолюция.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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