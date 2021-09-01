Уразалин посетил школу №19 в Актобе.

Здесь обучаются 1 200 детей.

Аким области Ондасын Уразалин 1 сентября посетил школу №19 в Актобе.

Глава региона поздравил с началом учебного года педагогический коллектив школы, пожелал успехов в работе, пополнил библиотечный фонд учебного заведения научной, документальной и художественной литературой.

Глава региона осмотрел материально-техническое оснащение школы. Отметим, в преддверии 30-летия Независимости РК здание школы, имеющей 50-летнюю историю, было впервые капитально отремонтировано. Обновили кровлю, полы, фасад здания, все кабинеты, заменили окна и т.д. В настоящее время здесь обучаются 1 200 детей.

В соответствии с поручением главы государства по максимальному усилению мер безопасности в организациях образования, в новом учебном году, 19-ая школа, как и другие школы области, обеспечена охраной и оснащена “тревожной кнопкой”, сигнал с которой поступает напрямую в полицию.

Также созданы все условия для соблюдения санитарных норм.

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