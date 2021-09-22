Пьяный мужчина приставал к девочке в Нур-Султане

Неизвестный мужчина приставал к девочке по ул. Рыскулбекова.

В Нур-Султане пьяный мужчина приставал к девочке, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в столичном департаменте полиции, 21 сентября в 19:21 на пульт "102" поступило сообщение, что по ул. Рыскулбекова неизвестный мужчина приставал к девочке.

На место незамедлительно был осуществлен выезд сотрудников полиции. Установлено, что в вечернее время к несовершеннолетней, возвращавшейся из школы, подошел мужчина в нетрезвом состоянии. пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что по данному факту задержан 25-летний подозреваемый.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. На учете в ОВД не состоит, ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящий момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. пресс-служба ДП Нур-Султана

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