Правила маркировки меховых изделий разработали в Казахстане

Услуга предоставления кодов маркировки, средств идентификации в ИС МТ оплачивается участником оборота до подачи заявки на эмиссию.

МИИР РК разработал Правила маркировки и прослеживаемости средствами идентификации по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха", сообщает zakon.kz.

Так, для осуществления деятельности в информационной системе маркировки товаров (ИС МТ) производители, импортеры, лица, осуществляющие комиссионную торговлю, ломбарды, реализующие залоговые товары должны обеспечить:

наличие ЭЦП;

регистрацию в ИС МТ посредством ЭЦП и получение доступа к личному кабинету (доступ к личному кабинету предоставляется Оператором по результатам регистрации участника в ИС МТ, в течение 2-ух календарных дней со дня поступления электронного сообщения от участника на получение доступа к личному кабинету);

заключение в ИС МТ договора на оказание услуг с оператором в форме электронного документа;

заключение договора услуг с сервис-провайдером.

Те же, кто осуществляет оптовую и розничную торговлю, обеспечивают:

наличие ЭЦП;

регистрацию в ИС МТ и получение доступа личному кабинету.

Регистрация участников оборота товара в ИС МТ и предоставление им доступа к личному кабинету осуществляется оператором на основании представления следующих сведений, подписанных ЭЦП первого руководителя или ИП:

тип участника оборота товара (производитель, импортер, продавец); наименование участника оборота товара; ИИН/БИН; юридический адрес; фамилия, имя, отчество первого руководителя; контактный номер телефона; адрес электронной почты участника оборота товара; наименование банка, оказывающего услуги участнику оборота товара; номер счета в банке; номер удостоверения личности (для ИП); кем выдано удостоверение личности (для ИП); дата выдачи удостоверения личности (для ИП); срок действия удостоверения личности (для ИП).

Участник оборота товара авторизуется в личном кабинете посредством ЭЦП и при необходимости добавляет информацию об уполномоченных лицах, имеющих право от имени участника оборота товара представлять и запрашивать сведения в ИС МТ.

Уполномоченные лица, которым передано такое право, авторизуются в личном кабинете посредством ЭЦП.

Участники оборота товара при необходимости имеют право редактирования профиля при изменении сведении. Редактирование профиля участника оборота товара должно подписываться ЭЦП. После редактирования профиля участника оборота товара в договор с Оператором вносятся соответствующие изменения.

Для получения кодов маркировки, средств идентификации участники оборота товара размещают в ИС МТ в электронной форме заявку на эмиссию средства идентификации, кода маркировки по утвержденной форме.

Услуга по предоставлению кода маркировки, средства идентификации оплачивается участником оборота товара до направления заявки на эмиссию, на основании договора, заключенного с оператором.

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При ввозе товаров в Казахстан, включенных в Перечень товаров, участники оборота товара с момента помещения под таможенную процедуру и совершения таможенных операций, связанных с таможенной очисткой, не позднее двух рабочих дней оформляют заявку на эмиссию в ИС МТ.

При производстве товаров, включенных в Перечень товаров, участники оборота товара в течение следующего рабочего дня с даты признания (отражения) товаров в бухгалтерском учете в качестве готовой продукции оформляет заявку на эмиссию в ИС МТ.

При комиссионной торговле и реализации товаров по договорам комиссии, а также при реализации ломбардами заложенных и хранимых (вовремя не полученных) товаров, включенных в Перечень товаров, участники оборота товара не позднее двух рабочих дней после заключения договоров с физическими лицами также оформляют заявку на эмиссию в ИС МТ.

Оператор в срок не более двух рабочих дней производит эмиссию кодов маркировки и преобразование в средства идентификации и передает участнику оборота товаров в личный кабинет ИС МТ.

Услуга предоставления кодов маркировки, средств идентификации в ИС МТ оплачивается участником оборота до подачи заявки на эмиссию.

Полностью правила можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 7 октября.

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