Опубликованы телефоны, куда казахстанцы могут сообщать о проблемах в сфере образования

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Ранее Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки опубликовал телефоны горячей линии для обращений казахстанцев.
Опубликованы номера телефонов руководителей департаментов по обеспечению качества в сфере образования, сообщает zakon.kz.
Казахстанцы смогут напрямую сообщать руководителям территориальных департаментов о каких-либо проблемах в сфере образования. К примеру, о привлечении педагогов к несвойственным функциям, нарушениях педагогической этики, отсутствии или неисправности элементов систем безопасности в организациях образования (камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки), - сообщили в пресс-службе МОН РК.
Ранее Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки опубликовал телефоны горячей линии для обращений казахстанцев.
Читайте также: Родители школьников могут напрямую пожаловаться главам управлений образованияНур-Султан
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Нур-Султан Куптлеуова Багымкул Абубакировна Call-центр: 8 (7172) 51-69-85 Сотовый номер: 8701 606 61 00Заместитель:
Козкеева Раушан Асхаткызы - 8702 402 07 76Алматы
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Алматы Ермекбаева Гульнар Омирбековна Call-центр: 8 (727) 225-18-86 Сотовый номер: 8701 166 52 66Заместитель:Омарова Гульдана Турдахыновна - 8701 376 47 37Шымкент
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Шымкент Шамшиева Нургуль Акылбековна Call-центр: 8 (7252) 53-70-03, 53-70-06 Сотовый номер: 8701 501 20 40Акмолинская область
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области Алтаев Серик Табылдинович Call-центр: 8 (7162) 31-56-93 Сотовый номер: 8701 385 27 49Заместитель:Тасбулатова Гульнара Турлыбековна - 8775 550 97 50Актюбинская область
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области Кузембаева Булбул Бисембаевна Call-центр: 8 (7132) 41-44-58, 8747 250 38 50 Сотовый номер: 8771 784 84 39Заместитель:Мухамбеталина Жанар Тыныштыковна - 8771 843 33 17Алматинская область
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области Кабимолдаева Сауле Нурахановна Call-центр: 8 (7282) 40-12-34 Сотовый номер: 8701 577 1142Заместитель:Кулахметова Айымгуль Саиновна - 8702 257 37 90Атырауская область
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Сулейменова Гулназ Туралиевна Call-центр: 8 (7122) 27-60-12 Сотовый номер: 8775 331 66 21Заместитель:Таишев Бердибек Еркинбекович - 8702 352 74 00Западно-Казахстанская область
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области Сарсенгалиева Гулнара Акмурзиевна Call-центр: 8 (7112) 51-05-28 Сотовый номер: 8778 153 37 08, 8747 544 28 12
Заместитель:Батыргалиева Луара Кайрекеновна - 8777 468 85 37, 8747 475 25 31Жамбылская область
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области Ускумбаева Дамеш Чайкаевна Call-центр: 8 (7262) 45-11-22 Сотовый номер: 8702 000 05 20Заместитель:Атенов Жасулан Бекболатович - 8778 000 66 88Карагандинская область
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Мусин Санат Кабиденович Call-центр: 8 (7212) 50-25-11 Сотовый номер: 8778 665 71 49
Заместитель: Акпарова Шынар Куанышовна - 8705 769 16 71Костанайская область
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Каппасов Орал КабиевичCall-центр: 8 (7142) 53-52-66, 8 (7142) 54-71-14 Сотовый номер: 8776 716 11 55
Заместитель:Мальгаева Алёна Сарсенбаевна - 8775 689 93 85Кызылординская область
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области Даулетова Галия Ногаевна Call-центр: 8 (7242) 27-05-47 Сотовый номер: 8701 566 10 79
Заместитель: Мырзағалиева Айгүл Абайқызы - 8701 432 28 34Мангистауская область
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области Есболат Омирзак Кенганович Call-центр: 8 (7292) 40-01-30 Сотовый номер: 8702 468 46 45
Заместитель:Жұмалиев Тәттімбет Қайырбекұлы - 8775 551 55 50Павлодарская область
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области Аязбаев Еркимбек Мухатаевич Call-центр: 8 (7182) 61-82-66 Сотовый номер: 8775 612 28 01
Заместитель:Уздембаева Гульнара Каиртасовна - 8702 464 76 92Северо-Казахстанская область
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области Сураганова Айнагуль Агыбаевна Call-центр: 8 (7152) 49-39-66 Сотовый номер: 8705 701 23 74
Заместитель:Ильясова Галия Ситахметовна - 8702 590 58 29Туркестанская область
Исполняющий обязанности руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области Шербаев Кудайберген Каипбекович Call-центр: 8 (72533) 57-555, 8 (72533) 57-554, 8 (72533) 57-576 Сотовый номер: 8707 806 48 07Восточно-Казахстанская область
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна Call-центр: 8 (7232) 21-65-38 Сотовый номер: 8702 286 01 31 Заместитель:Камбетов Жумабек Зиябекович -8777 633 10 10
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