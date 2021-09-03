Уразалин поручил усилить работу по обеспечению улиц Актобе ночным освещением

Улицы города в последнее время активно освещаются и светодиодными или LED-экранами.

Аким области поручил усилить работу по обеспечению улиц Актобе ночным освещением.

В четверг, 2 сентября, аким области совершил рабочий объезд Актобе, в ходе которого проверил освещение улиц областного центра с наибольшим людским и автомобильным трафиком в ночное время.

Маршрут объезда включал осмотр благоустройства проспекта А. Молдагуловой, ул. 312 Стрелковой дивизии, ул. М. Маметовой, ул. Бокенбай батыра, проспектов Абилкайыр хана и Санкибай батыра.

По итогам осмотра аким области поручил руководству города активизировать работу по обеспечению улиц города ночным освещением, в том числе, до 1 октября завершить подсветку многоэтажных зданий на центральном проспекте Абилкайыр хана и по ул. А. Молдагуловой по примеру иллюминации домов на ул. Ж. Кереева.

Отметим, улицы Актобе в последнее время активно освещаются и светодиодными или LED-экранами. В скором времени уникальный LED-экран в виде арки, аналогов которого нет в Казахстане, украсит триатлон парк.

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