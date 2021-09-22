Названа причина пожара в здании "Казахмыса" в Нур-Султане

В МЧС назвали причину возгорания здания "Казахмыса" в Нур-Султане.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана озвучили подробности пожара в здании корпорации "Казахмыс" в Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz.

В ходе изучения материалов по факту пожара установлено, что предварительной причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. То есть проведение работ по оплавлению битумной мембраны при помощи газовой горелки, - сообщил начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.

Читайте также: В центре Нур-Султана загорелось здание "Казахмыса"

Материалы по данному факту переданы в Управление полиции.

Также устанавливается сумма ущерба.

Читайте также: Пожар в здании "Казахмыса" в столице потушили

Пожар в здании "Казахмыса" произошел 21 сентября в Нур-Султане. Сообщение о возгорании поступило в 18:33. Сразу же на место выехали 44 человека личного состава и 11 единиц техники. Пожар был локализован в 19:10 и ликвидирован в 19:22. Жертв и пострадавших не было.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!