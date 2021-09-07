Уразалин провел заседание межведомственных комиссий по профилактике правонарушений

Аким области поручил принять все необходимые меры по максимальному снижению преступности в регионе.

В Актобе прошло заседание межведомственных комиссий по профилактике правонарушений и коррупции.

Заседание прошло под председательством главы региона Ондасына Уразалина, с участием руководителей правоохранительных и государственных органов.

В частности, был рассмотрен вопрос профилактики правонарушений в увеселительных заведениях. По словам первого заместителя руководителя департамента полиции Каната Алиева, введение локдауна за последние два года снизило количество правонарушений в увеселительных заведениях в 3,9 раза.

Анализ показал, что наибольшее количество преступлений произошло в областном центре. Всего за 8 месяцев 2021 года в развлекательных заведениях области и на прилегающих к ним территориях зарегистрировано 82 правонарушения, - уточнил К. Алиев.

В целях дальнейшей профилактики отмечена необходимость оснащения увеселительных заведений камерами видеонаблюдения высокого разрешения, качественного освещения прилегающих к ним территорий в ночное время и др. При этом члены комиссии подчеркнули необходимость принятия конкретных мер по упорядочению работы алкомаркетов, некоторые из которых, нарушая законы, работают в качестве баров и рюмочных.

Кроме того, в ходе заседания были рассмотрены меры профилактики коррупционных правонарушений, принимаемые в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управлении здравоохранения, в департаменте уголовно-исполнительной системы.

По итогам заседания аким области поручил принять все необходимые меры по максимальному снижению преступности в регионе, профилактике коррупции, усилению мер безопасности в общеобразовательных школах и улучшению материально-технической базы учреждений уголовно-исполнительной системы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!