Меры господдержки позволили фермерам Актюбинской области увеличить поголовье скота

Аким поручил руководству Кобдинского района обеспечить дальнейшую эффективную реализацию мер государственной поддержки сельского хозяйства.

Меры государственной поддержки позволили Кобдинским фермерам в Актюбинской области увеличить поголовье скота.

Средства государственной поддержки, в том числе впервые выделенные в прошлом году субсидии на заготовку крестьянскими хозяйствами кормов для животноводства, позволили сельхозтоваропроизводителям увеличить поголовье скота.

Аким области Ондасын Уразалин в субботу, 11 сентября, в рамках рабочей поездки в Кобдинский район ознакомился с текущим состоянием дел в сельском хозяйстве.

Племенное хозяйство ТОО “Сункар - 7” выращивает крупный рогатый скот казахской белоголовой породы. По словам представителей сельхозформирования, ежегодно “Сункар - 7” предоставляет в аренду другим хозяйствам до 800 голов племенных быков. Благодаря мерам государственной поддержки в текущем году начато строительство репродуктора по выращиванию племенного крупного рогатого скота мясного направления мощностью не менее 1 000 голов. Строительство практически завершено. Завезено 300 голов КРС.

Активно развивается и крестьянское хозяйство “Тамбай”, которое также специализируется на животноводстве. Сегодня в хозяйстве насчитывается более 400 голов КРС и 200 голов лошадей, имеется 4 500 гектаров земель сельхозназначения. В рамках мер государственной поддержки 150 гектаров в настоящее время оснащаются системами регулярного орошения, что позволит повысить качество и питательность заготавливаемых кормов.

Во-первых, субсидии на корма, а во-вторых, предоставление орошаемых земель, позволили нам легче вздохнуть, с большей уверенностью смотреть в будущее. Конечно, это сказалось на приросте поголовья. На орошаемых землях будем сажать сорго и люцерну, - поделился планами директор КХ Асет Тлеуов.

150 гектаров орошаемых земель, засеянных в текущем году сорго, позволяют в шесть раз увеличить поголовье скота и крестьянскому хозяйству “Kobda Beef”, в котором аким области ознакомился с ходом строительства откормочной площадки на 1000 голов.

Благодаря орошаемым землям не боимся увеличить количество животных. До этого руки у нас были связаны - опасались, что может не хватить травы. Это большая помощь со стороны государства. Сейчас у нас есть 600 голов, в том числе племенных коров и лошадей, теперь, с учетом пастбищ и поливных земель, мы можем позволить себе содержать в 4 раза больше скота, - отметил Асет Тлеуов.

В ходе рабочей поездки в район аким области также побывал в ТОО “Терисаккан 2017”, где ознакомился с реализацией инвестиционного проекта “Кен жайлау” на 6 000 голов мелкого рогатого скота.

Данное крестьянское хозяйство является одним из образцовых хозяйств района, которым при посеве зерновых культур используются семена высокого качества и регулярно проводится химическая обработка против вредителей.

В этом году хозяйство, помимо земледелия, решило заняться животноводством. На сегодня приобретено 500 голов племенного МРС. Продолжается строительство четырех загонов для овец, а также двухквартирного дома для пастухов. Общий объем инвестиций в проект - 70 миллионов тенге.

Выслушав пожелания и просьбы аграриев, аким области поручил руководству Кобдинского района обеспечить дальнейшую эффективную реализацию мер государственной поддержки сельского хозяйства, а также своевременною выплату субсидий на заготовку кормов в текущем году.

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