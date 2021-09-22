Назарбаев поздравил Медведева

Елбасы поздравил председателя "Единой России" с победой партии на выборах в Госдуму.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с победой партии на выборах, сообщает zakon.kz.

Победа "Единой России" на выборах депутатов восьмого созыва Госдумы была яркой и убедительной. Это подчеркнул председатель ведущей партии Казахстана Nur Otan Нурсултан Назарбаев в письме, адресованном председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву. пресс-служба "Единой России"

Как отметил Нурсултан Назарбаев, "отдав свой голос за правящую партию, российский народ в очередной раз выразил свою твердую поддержку проводимой политике, нацеленной на дальнейшую модернизацию сильного государства, ускоренное социально-экономическое развитие, укрепление безопасности и повышение важной роли страны на международной арене".

Кандидаты от "Единой России", по его словам, получили "в открытой и конкурентной борьбе мандат доверия со стороны большинства граждан".

Депутаты Государственной Думы будущего созыва от "Единой России" сделают все необходимое для эффективной и полной реализации предвыборной программы возглавляемой Вами партии, - уверен председатель партии Nur Otan.

С 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. "Единая Россия" выдвинула более 33 тыс. кандидатов, в том числе более 600 - на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).

Федеральный список по предложению президента России Владимира Путина возглавили пять человек - министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

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