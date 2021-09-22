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Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

Фото: wikimedia.org 22 сентября 2021, 15:57

По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось шесть человек.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском, сообщает zakon.kz.

На борту воздушного судна находилось шесть человек.

В МЧС России подтвердили пропажу с радаров самолета.

В 11:45 мск (14:45 по времени Нур-Султана) в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта Хабаровска, по предварительным данным, в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолет Ан-26. На борту находился летный состав в количестве шести человек, - сообщили ТАСС в ведомстве.

Сейчас организованы поиски воздушного судна, в них задействован вертолет Ми-8 Росавиации. В готовность также приведен Ми-8 МЧС.

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