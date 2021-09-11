Участковых инспекторов обеспечат жильем в Кобдинском районе Актюбинской области

Служебное жилье - это большая поддержка и стимул для меня и моих коллег - полицейский.

В ходе рабочей поездки в Кобдинский район, аким области Ондасын Уразалин осмотрел двухквартирный коммунальный дом, построенный в селе Алия.

Строительство финансировалось местным бюджетом. Одним из новоселов стал участковый инспектор полиции Булакского и Талдысайского сельских округов Нариман Улянов.

Очень комфортный дом. До этого не было своего угла - 3 квартиры поменяли с женой и двумя детьми. Теперь я могу работать со спокойной душой, и не переживать, что могут выселить. Служебное жилье - это большая поддержка и стимул для меня и моих коллег, - отметил полицейский.

По словам акима района Болата Кулова, такие дома для необходимых для села специалистов будут поочередно строить во всех сельских округах.

В этом году начали, на следующий год запланировано строительство в Отеке, Кызылжаре и далее в других аулах, - проинформировал аким района.

В селе Алия Ондасын Уразалин осмотрел школу, в которой идет капитальный ремонт. Здание кардинально обновляют в рамках программы "Ауыл ел бесігі". В построенной в 1974 году школе, общей площадью почти 2300 кв. метров, заменили полы, окна, кровлю, инженерные сети. Приводят в порядок фасад и прилегающую территорию.

Аким области поручил завершить все работы не позднее середины октября, чтобы во второй четверти здесь начался полноценный учебный процесс.

В селе Булак глава региона принял участие в церемонии открытия нового музея, посвященного уроженке Кобдинского района, Герою Советского Союза Алие Нурмухамбетовне Молдагуловой. Стоит отметить, музей построен на частные средства. Спонсором выступил глава местного крестьянского хозяйства Жолдас Суин. Музей представляет собой здание, общей площадью 80 квадратных метров с огороженной и благоустроенной прилегающей территорией. В скором времени он будет передан в коммунальную собственность и работать в качестве филиала областного мемориального музея Алии Молдагуловой.

Кроме того, аким области осмотрел работы по благоустройству мавзолея Абат-Байтак, памятника республиканского значения, расположенного в 12 километрах южнее села Талдысай. Запланированные на текущий год мероприятия по благоустройству территории исторического памятника, датируемого ХIV-XV веками, практически завершены.

По поручению главы региона к середине октября должен быть завершен капитальный ремонт Дома культуры села имени И. Бильтабанова. Подрядчик приступил к работам на объекте в августе. В рамках капитального ремонта по программе "Ауыл ел бесігі" произвели замену оконных блоков, обновляют фасад и т.д.

В этом же селе в настоящее время достраивают новую врачебную амбулаторию. Уже в октябре этого года медицинские работники будут принимать сельчан в просторном и светлом здании, соответствующем стандартам оказания медицинских услуг. Плановая мощность амбулатории - 30 посещений в смену.

В районном центре Ондасын Уразалин осмотрел новое здание районной прокуратуры, парк “Отан-Ана”, ознакомился с ходом строительства сквера на улице им. И. Алтынсарина.

Общая площадь нового общественного пространства составит 3 000 квадратных метров. Завершить работы планируется в октябре. Аким области одним из первых посадил здесь дерево.

Глава региона побывал и в селе Терисаккан, где активно ведется строительство школы на 60 мест. Общая площадь здания школы превысит 1200 квадратных метров. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в декабре текущего года.

По итогам рабочей поездки аким области дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной инфраструктуры Кобдинского района.

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