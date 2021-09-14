Подготовка к отопительному сезону в Актюбинской области идет по плану

По итогам совещания главой региона дан ряд конкретных поручений.

Подготовку топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области к предстоящему отопительному сезону рассмотрели на совещании под председательством главы региона Ондасына Уразалина.

В совещании приняли участие заместители акима области, руководители ряда государственных органов и коммунальных предприятий, а также в онлайн режиме акимы Актобе и районов области.

Главы коммунальных предприятий отчитались о проводимой работе по ремонту котельных, теплосетей, водопроводно-канализационных и электросетей. В целом, график ремонтных работ соблюдается, подготовка к отопительному сезону по области идет в плановом режиме.

Глава региона поручил акимам г. Актобе и районов держать данный вопрос на постоянном контроле, обеспечить своевременный старт отопительного сезона.

На совещании также были рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, ход вакцинации от COVID-19 и исполнения бюджета области.

По итогам совещания главой региона дан ряд конкретных поручений по социально-экономическому развитию области, ускорению темпов дорожного строительства и др.

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