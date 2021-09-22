Дожди с грозами и туман ожидаются в Казахстане 23 сентября

На западе, юго-западе и севере, а также в горных районах юго-востока Казахстана под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды.

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 23 сентября, сообщает zakon.kz.

На западе, юго-западе и севере, а также в горных районах юго-востока Казахстана под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, на юго-западе и в горных районах юго-востока страны - с грозами, на севере - небольшие осадки (преимущественно в виде дождя). На остальной территории республики ожидается погода без осадков. На западе, юго-западе и в горных районах юго-востока ожидается усиление ветра, на западе и юго-западе - с пыльной бурей, на севере, северо-западе, юго-западе республики - туман. РГП "Казгидромет"

На западе и в центре Мангистауской области ожидается гроза, ночью и утром на побережье - туман, днем на северо-востоке области - усиление ветра с пыльной бурей 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе и в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юго-востоке Атырауской области ожидается пыльная буря, ночью на юге и в центре, днем на большей части - усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, юго-западе Западно-Казахстанской, днем на юге и западе Актюбинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере и западе Павлодарской области, ночью и утром на севере, северо-западе Костанайской, Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Акмолинской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается туман.

Ночью севере, в горных и предгорных районах Алматинской, Жамбылской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Читайте также: Ночью в Казахстане прогнозируют заморозки

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, на юге Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!