Пожар в столице - "Казахмыс" дал комментарий

Пожар не нанес ущерба внутренним помещениям.

Причины возгорания административного здания "Казахмыса" в Нур-Султане будут расследовать.

Об этом говорится в официальном сообщении корпорации "Казахмыс".

Как сообщается, пожар не нанес ущерба внутренним помещениям.

Горела внешняя облицовка здания вертикально с 3 по 18 этажи. Благодаря своевременному оповещению и эвакуации персонала, жертв и пострадавших в результате пожара – нет. Сегодня офис продолжил работу в штатном режиме, - отмечают в корпорации.

Свет на причины возгорания в скором будущем должно пролить расследование, которое проводят компетентные службы компании.

Напомним, что пожар в офисном здании корпорации "Казахмыс" в Нур-Султане, расположенном на проспекте Турана 37/10 недалеко от торгово-развлекательного центра "Хан шатыр" начался накануне вечером 21 сентября. Людей, которые находились в зоне воздействия опасных факторов пожара, тут же эвакуировали.

По предварительной информации, огонь охватил 60 кв.м. Силами столичных огнеборцев, которые прибыли на место происшествия уже через 5 минут, пожар был локализован в 19:10 и ликвидирован в 19:22 часов. В тушении огня были задействованы 44 пожарных и 11 единиц техники. На место было отправлено 4 бригады скорой помощи.

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