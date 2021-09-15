Данный проект запущен в качестве альтернативы полного закрытия и для частичного снятия ограничений работы объектов предпринимательской деятельности.

В Актобе начата реализация пилотного проекта Ashyq.

В рамках Постановления Главного государственного санитарного врача РК "О проведении пилота по внедрению мобильного приложения Ashyq на объектах предпринимательства в городах Нур-Султан, Алматы и Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской областях, начата реализация пилотного проекта Ashyq.

Данный проект запущен в качестве альтернативы полного закрытия и для частичного снятия ограничений работы объектов предпринимательской деятельности.

В связи с чем, компьютерные клубы и боулинг-центры, являющиеся участниками пилотного проекта Ashyq, получили возможность возобновить свою деятельность, а другие объекты предпринимательства - снять ограничения согласно критериям ограничения работы социально-экономических объектов (если регион будет находиться в "красной зоне" будут применяться критерии ограничения работы согласно "желтой зоны"; если регион будет находиться в "желтой зоне" будут применяться критерии ограничения работы согласно "зеленой зоны").

Мобильное приложение Ashyq позволяет за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР определить статус посетителя: является ли он носителем вируса или нет.

Субъектом бизнеса - участником проекта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам. Другим преимуществом проекта является обеспечение безопасности посетителей и персонала, ведь нередко приходится сталкиваться с фактами, что далеко не все граждане соблюдают режим самоизоляции, посещая общественные места, и, таким образом, создавая угрозу распространения вируса.

Список объектов (субъектов предпринимательства), принимающих участие в реализации пилотного проекта по мобильному приложению Ashyq и получившие QR Codeпо Актюбинской области по состоянию на 15 сентября 2021г., можно посмотреть по ссылке.

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