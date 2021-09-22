Охранника подозревают в краже телефона у погибшей от COVID-19

Устанавливается причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.

Охранника медицинского учреждения подозревают в краже мобильного телефона у пациентки, умершей от COVID-19 в Темиртау, передает zakon.kz.

11 августа в Старогородской отдел полиции УП Темиртау Карагандинской области обратился 67-летний житель города. Он сообщил, что неизвестный мужчина в одном из медицинских учреждений похитил у его умершей от коронавирусной инфекции 65-летней супруги сотовый телефон стоимостью 70 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 33-летнего мужчину, который дал признательные показания. Телефон, как вещественное доказательство, изъят, - рассказал начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Как выяснили полицейские, подозреваемый работал охранником медицинского учреждения и уволился за несколько дней до своего задержания. Устанавливается причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!