Выставка лучших продовольственных товаров прошла в Уральске

Цель ярмарки – показать потребителю продукцию местных товаропроизводителей - аким города.

К 30-летию Независимости страны и в честь Дня города в Уральске прошла 13-я ежегодная выставка местных товаропроизводителей пищевой продукции "Сапалы өнім-2021".

Цель ярмарки – показать потребителю продукцию местных товаропроизводителей, изготовленную из экологически чистых продуктов и реализовать ее по доступным для местного населения ценам. Государство создает все условия и возможности для развития и продвижения отечественных производителей, повышения конкурентоспособности местной продукции, – сказал аким Уральска, Абат Шыныбеков.

Как отметил технолог ТОО "Колбасы Приуралья" Дмитрий Кривобок, продукция предприятия полностью халяльная, на что имеется соответствующий сертификат. На сегодняшний день ТОО производит более 50 видов колбасных изделий. Также на выставке свою продукцию представили свыше 20 компаний. Местные товаропроизводители прекрасно зарекомендовали себя не только в ЗКО, но и далеко за пределами области. Благодарственными письмами были награждены ТОО "Белес", АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов", ТОО "Акас", ИП "Валиев и другие ведущие предприятия региона.

В апреле прошлого года на птицефабрике был открыт новый цех, всего функционирует 8 цехов, производится 300 тысяч штук яиц в сутки. Продукция реализуется во все регионы Казахстана и близлежащие области России. Недавно мы приняли участие в сельскохозяйственной ярмарке в г. Нур-Султан, – рассказала работник ТОО "Уральская птицефабрика" Айнур Ажигерева.

На выставку привезли колбасные изделия, выпускаемые ТОО "Каз-Акбас" под торговой маркой "Дарьинский мясной двор" из села Дарьинское района Байтерек. Представитель партнерства Василий Засенко говорит, что ассортимент продукции предприятия в прайс-листе достигает 70 наименований. В хозяйстве разводят свой скот для колбасного производства, продукция реализуется как в собственных магазинах, так и в крупных маркетах областного центра.

В честь Дня города ряду земляков было присвоено звание "Почетный гражданин Уральска", а также состоялись культурные мероприятия: кинофестиваль JAIYQ FILM FEST, традиционный фестиваль "Жайық сазы", сельскохозяйственная ярмарка, выставка народного ремесла на "Арбате", конкурс "Үздік маман иесі-2021" и другие.

В настоящее время в Уральске проживают 320 тысяч человек. Расширяется территория города, создаются новые микрорайоны. Застраивается п.Зачаганск, Северо-восточная часть города, в скором времени начнется строительство нового микрорайона "Акжаик". Строятся в этом году 10 многоквартирных домов, ремонтируются 30 км автодорог, проводится ремонт 16 скважин, кроме того дополнительно ведутся работы по бурению 6 новых скважин, ведется модернизация 25 км канализационных коллекторов. Растет и объем инвестиций в экономику города. В планах на текущий год реализация 42 проектов на общую сумму 18 млрд. тенге, что позволит открыть около тысячи новых рабочих мест. Возводятся новые социальные объекты. В честь Дня города построены 198-квартирный жилой дом в п.Зачаганск и областная специализированная ДЮШ олимпийского резерва, открыт стадион на территории ЗКАТУ им. Жангир хана, – отметил аким города.

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