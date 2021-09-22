Центр притяжения для всей Центральной Азии - Сарыбаев о музее современного искусства в Алматы

В Алматы рассказали о важности открытия музея современного искусства.

О важности открытия музея современного искусства рассказали в Алматы, передает zakon.kz.

По словам руководителя Управления креативных индустрий Алматы Кайсара Сарыбаева, все передовые города имеют в своем активе аналогичные музеи, это - показатель развитости города.

Отмечу, что в Средней Азии нет музеев современного искусства. Открытие этого объекта решает ряд социально-значимых задач, одна из них - организация досуга, интеграция познавательной, развлекательной и художественной функции, - пояснил спикер.

Музей будет располагаться в парковой зоне, рядом планируется создавать общественные пространства.

Такие интересные объекты, как музей, парк, креативный квартал станут центром притяжения не только для города, но и для всей Центральной Азии, - уверен Кайсар Сарыбаев.

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