Взрывы в Жамбылской области: прекращены дела в отношении двух журналистов

Об этом сообщили в прокуратуре Жамбылской области.

Полиция Жамбылской области прекратила уголовные дела в отношении двух журналистов, которые ранее сняли видео, вызвавшее резонанс, передает zakon.kz.

В середине сентября стало известно, что представителей двух СМИ Исламбека Дастана (Turaninfo.kz) и Данияра Алимкула ("Жетінші арна") вызывают на допросы в полицию. На вопрос, в чем подозревают журналистов полиция ответила, что проверяет их публикации.

В прокуратуре Жамбылской области рассказали, что расследование проводилось по статье "Распространение заведомо ложной информации с использованием информационных систем". Оно было начато после событий, которые произошли 26 августа в Байзакском районе.

Поводом к началу досудебных расследований явились публикации указанных лиц, вызвавшие негативный общественный резонанс, которые были установлены уполномоченным органом в результате мониторинга социальных сетей, - говорится в ответе на запрос редакции.

Расследование находилось на контроле прокуратуры области. Для разъяснения "возникших вопросов" была проведена встреча с представителями СМИ.

Накануне, 21 сентября, изучив результаты исследований и проведя следственные действия полицейские прекратили уголовные дела в отношении журналистов в связи с отсутствием состава преступления.

30 августа в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором предметы, похожие на боевые снаряды, лежали на земле близ ресторана. Автор видео Данияр Алимкул сообщил, что обнаружил их в Байзакском районе Жамбылской области.

Кадр из видео

Позже Минобороны объяснило, что это металлолом, полученный после утилизации боеприпасов и проданный частному предприятию. Они не представляют никакой опасности для окружающих, отметили в ведомстве.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. По последним данным, погибли 17 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!