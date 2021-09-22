Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Пропавшую в Нур-Султане 19-летнюю девушку нашли мертвой, сообщает zakon.kz.

С заявлением в полицию о пропаже дочери, которая вышла из дома 19 сентября в 11.00 и не вернулась, обратилась мать девушки.

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Для установления местонахождения пропавшей был ориентирован личный состав Департамента полиции города, приданные силы, личный состав Национальной гвардии, заступивший на пешее патрулирование, а также волонтеры и общественность. В последний раз девушку видели на мосту со стороны улицы Бараева. На поиски было решено привлечь группу водолазов.

22 сентября в 11.20 в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками полиции совместно с оперативно-спасательным отрядом МЧС обнаружен труп девушки в реке Ишим, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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