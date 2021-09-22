Казахстанский TikTok-хаус стал самым популярным в мире

За год участникам TikTok-дом Yolo House удалось собрать значительную аудиторию.

Самым популярным TikTok-домом в мире стал казахстанский Yolo House. На их страницу в TikTok подписались более 20 миллионов подписчиков, передает zakon.kz.

Yolo House появился в сервисе TikTok около года назад. За небольшой период времени участникам удалось собрать значительную аудиторию и получить звание самых популярных TikTok-домом в СНГ.

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