Казахстанский TikTok-хаус стал самым популярным в мире

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
За год участникам TikTok-дом Yolo House удалось собрать значительную аудиторию.
Самым популярным TikTok-домом в мире стал казахстанский Yolo House. На их страницу в TikTok подписались более 20 миллионов подписчиков, передает zakon.kz.
Yolo House появился в сервисе TikTok около года назад. За небольшой период времени участникам удалось собрать значительную аудиторию и получить звание самых популярных TikTok-домом в СНГ.
Читайте также: Казахстанский TikTok-хаус стал самым популярным в СНГ
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!