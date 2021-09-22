Что известно о пропавшем с радаров под Хабаровском Ан-26

На борту самолета находятся шесть человек.

Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в 11:45 мск (в 14:45 по времени Нур-Султана), передает zakon.kz.

Борт пропал с радаров и не отвечал на вызовы. Он совершал облет новых посадочных полос и пропал в 38 километрах от города. На борту самолета находились шесть человек, сообщили ТАСС в ведомстве.

Самолет пропал с радаров, занимая высоту 600 метров, и был в 38 километрах от контрольной точки аэродрома.

На поиски вылетел вертолет Росавиации, но он не смог продолжить полет в связи с метеоусловиями: видимость - менее 2000 м, высота облачности - ниже 80 м. Машина вернулась на базу. Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского СЦ. В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.

Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета. Кроме того, в поисках задействовано более 40 спасателей на технике высокой проходимости, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Как стало известно, судно проводило технический полет в районе 40 километров от Хабаровска и занималось проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования, однако члены экипажа внезапно перестали выходить на связь.

Ранее появилась информация от очевидца авиапроисшествия, который рассказал о "воткнувшемся в сопку" Ан-26 под Хабаровском, пишет lenta.ru.

Житель Хабаровского края Владимир Тараненко рассказал, что наблюдал полет Ан-26, утверждая, что борт пролетел очень низко над крышей его дома. Мужчина испугался, что самолет может задеть вышки связи, и позвонил по номеру "112". Позже россиянин узнал, что воздушное судно потерпело крушение. Его слова передает Telegram-канал "112".

Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется. (...) А тут в новостях узнал - воткнулся в сопку в заповеднике, - описал события Тараненко.

Как сообщает Mash, борт RA-26673 принадлежал компании "Летные проверки и системы", первый полет совершил в 1979 году. Ан-26КПА до сих пор используется как летающая лаборатория для планового облета радиотехнического оборудования действующих аэродромов.

Экипаж самолета Ан-26, пропавшего с радаров под Хабаровском:

Командир воздушного судна Симаков М.А.Второй пилот Попов Г.А. Штурман Большаков А.А.Бортмеханик Дрожжин Б.И.Бортрадист Зайцев Д.Л. Бортоператор Твердунов С.В.

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