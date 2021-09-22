Токаев указал на ряд накопившихся проблем в Мангистауской области

Глава государства совершил рабочий визит в Актау.

Глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию Мангистауской области, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в город Актау начался с совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области.

В своем выступлении Президент отметил особую роль региона в экономическом и духовно-культурном развитии Казахстана.

За 30 лет в область было привлечено более 7 трлн тенге инвестиций. Объем промышленного производства в регионе увеличился более чем в два раза с 3,5% до 8%. Область входит в пятерку лидеров по уровню валового регионального продукта. Здесь расположены узловые транспортно-логистические центры страны. Порты Актау и Курык являются воротами Казахстана к морю. За годы Независимости в области введено в эксплуатацию 11,3 млн квадратных метров жилья, построено 78 школ, 334 детских сада, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Президент указал на ряд накопившихся проблем, которые требуют своего скорейшего решения. В частности, глава государства особо выделил проблему трудовых конфликтов в регионе.

С начала года в области зафиксировано 150 трудовых конфликтов. Все возникающие споры должны решаться исключительно в рамках закона. В Жанаозене необходимо создать постоянно действующий межведомственный штаб с активным вовлечением в его работу государственных органов и фонда "Самрук-Казына". Штаб нужен для принятия оперативных решений и формирования тесных контактов с гражданами, - сказал Президент.

Глава государства акцентировал внимание на обострении проблемы безработицы. Касым-Жомарт Токаев отметил, что зачастую подрядчики привлекают трудовые ресурсы из других регионов, тогда как местные кадры остаются невостребованными и нуждаются в работе. Президент поручил акимату и фонду "Самрук-Казына" уделить первостепенное внимание обеспечению рабочими местами жителей региона.

Другим важным вопросом, требующим решения, в выступлении был назван высокий уровень инфляции, что ведет к быстрому росту цен на продовольственные товары.

Почти 80% продуктов питания импортируется. При этом дефицит емкости овощехранилищ достигает 50 тыс. тонн, что является самым высоким значением по стране. Проблему необходимо решать в приоритетном порядке. Соответствующие механизмы для этого имеются - Правительством разработана Дорожная карта по строительству овощехранилищ. Для сдерживания роста цен на продукты питания нужно создавать цивилизованные торговые площадки с широким доступом к сельхозпродукции. Поручаю акимату обеспечить строительство коммунального и оптового рынков в Актау, - заявил глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость возобновления деятельности Бейнеуского зернового терминала, который находится в состоянии банкротства. По его мнению, это позволит полностью обеспечить регион мукой и кормами и создать 200 новых рабочих мест. Для решения этой задачи акимату области и СПК поручено принять меры по снижению цен на продовольственные товары, включающие развитие торговой инфраструктуры, заключение долгосрочных контрактов с производителями из других регионов.

Президент подробно остановился на одной из актуальных проблем области - недостаточном обеспечении жителей качественной питьевой водой. Глава государства подчеркнул, что в регионе значительные средства идут на строительство дорогостоящих объектов и другие цели, которые также значимы, но не важнее решения проблем с водообеспечением.

В своем Послании я поручил построить опреснительный завод в поселке Кендерли. Правительство совместно с фондом "Самрук-Казына" должно до конца 2024 года запустить завод. Не решена проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности. В области 12 сел, или 20% от общего количества сельских населенных пунктов, не обеспечены питьевой водой. В этом году планируется обеспечить питьевой водой только 4 села. Это очень низкие темпы. Поручаю акимату региона до конца следующего года обеспечить питьевой водой все 12 сел, - сказал Президент.

Глава государства отметил, что к 2025 году потребность в воде вырастет. В связи с этим для решения проблемы с водообеспечением города Актау он поручил Правительству и акимату региона в срочном порядке разработать Оперативный план мероприятий по модернизации комплекса "МАЭК-Казатомпром". Касым-Жомарт Токаев также подверг критике затягивание из-за непрофессионализма чиновников реализации проекта по увеличению мощности опреснительного завода "Каспий" и рост его стоимости. Президент дал поручение до конца следующего года завершить проект.

В выступлении был затронул вопрос дальнейшего развития нефтегазовой отрасли, в том числе в части освоения новых месторождений в регионе. В данном контексте глава государства напомнил о своем решении начать освоение крупных месторождений "Каламкас-море" и "Хазар", общая стоимость которых составляет около 5 млрд долларов. При этом он отметил важность максимального задействования в разработке месторождений местных компаний и кадров.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев коснулся проблемы, связанной с постепенным истощением нефтяных месторождений и сокращением добычи нефти к 2030 году. Для решения этого вопроса Президент призвал активно привлекать инвестиции в геологоразведку и поиск новых месторождений. Важное место в этой работе должна занимать Национальная геологическая служба, которая будет создана до конца текущего года.

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