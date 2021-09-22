Утвердить Комплексный план развития Мангистау поручил Токаев

На это он отвел две недели.

На совещании по социально-экономическому развитию Мангистауской области глава государства Касым-Жомарт Токаев отдельное внимание обратил на диверсификацию экономики региона, в частности, развитие малого и среднего бизнеса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Была подчеркнута актуальность дальнейшего раскрытия потенциала Специальной экономической зоны с акцентом на реализацию проектов в несырьевом секторе, включая производство лекарств, медицинских изделий, электрокабельной продукции.

Касым-Жомарт Токаев высказал свою позицию по проблеме засухи, приведшей к массовому падежу скота в регионе. Глава государства раскритиковал медлительность чиновников при оказании помощи нуждающимся фермерам. По его словам, выделенные для стабилизации средства дошли до адресатов с опозданием из-за бесконечной бумажной волокиты в областном акимате и уполномоченном министерстве.

Размер субсидий, выделяемых на бурение скважин, был сокращен с 80% до 50%. Правительству нужно пересмотреть это решение и увеличить до 80% объемы возмещения средств для Мангистауской и Кызылординской областей. Уполномоченное министерство должно внести научно обоснованные предложения по развитию сельского хозяйства в пустынных районах. Изучите передовой международный опыт, особенно опыт Израиля, - заметил Касым-Жомарт Токаев.

В качестве одной из актуальных проблем области Президент назвал высокий уровень браконьерства в рыбной отрасли. При этом он подчеркнул, что одними мерами преследования ее невозможно решить. Глава государства считает важным создать благоприятные условия для предприятий по выращиванию и переработке рыбы.

Касым-Жомарт Токаев также отметил большой туристический потенциал Мангистауской области, которая входит в ТОП-10 туристских зон страны. В подтверждение этого он привел данные, что за первое полугодие текущего года количество туристов выросло в три раза. Вместе с тем Президент подчеркнул, что возможности курортных зон региона задействованы не в полной мере.

Нужно более эффективно использовать потенциал курортных зон в Кендерли и порту Баутино. Туристические зоны в Актау должны быть обеспечены необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. В этом году фонду "Самрук-Казына" предстоит завершить газификацию местности Сарша и курортной зоны "Теплый пляж", - сказал глава государства.

Говоря о перспективах газификации, Президент поручил правительству совместно с ФНБ "Самрук-Казына" в трехлетний срок обеспечить строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен" и реконструкцию газотранспортной системы Мангистауской области, что в свою очередь позволит развивать газохимическую промышленность.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на проблемах здравоохранения. Глава государства отметил низкие темпы вакцинации в области, массовый отказ трудовых коллективов от иммунизации, неудовлетворенность около половины жителей Мангистау качеством медицинских услуг. Еще одной острой проблемой Президент назвал нехватку врачей.

Региону нужны 276 медиков, в том числе 147 врачей - поликлиникам. При этом только 28% молодых специалистов из числа прибывших по распределению охвачены мерами социальной поддержки. Это не дело. Мы хотим привлечь молодых специалистов, но не можем предоставить им обещанный пакет поддержки. Поручаю акимату области полностью обеспечить всех востребованных медицинских работников социальным пакетом, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим глава государства считает важной задачей обновление инфраструктуры и материально-технической базы системы здравоохранения. Правительству и акимату предстоит решить этот вопрос.

Не обошел своим вниманием Президент и состояние жилищно-коммунального хозяйства региона.

По мере роста населения города будет увеличиваться объем потребления электроэнергии. Поэтому к 2023 году акимат должен построить подстанцию в районе Ботанического сада в Актау, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также потребовал качественно организовать работы по озеленению Актау, поручив акиму области решить вопросы с посадкой деревьев.

Кроме того, глава государства высказался по поводу местных экологических проблем, в том числе связанных с хвостохранилищем "Кошкар-Ата". Президент поручил правительству и акимату области в трехлетний срок полностью завершить рекультивацию хвостохранилища и создать целостную инфраструктуру сбора, сортировки и переработки твердых бытовых отходов, а также привести полигоны в соответствие с нормативными требованиями.

Другой приоритетной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал развитие транзитно-транспортного потенциала региона. В этом направлении особую актуальность приобретает мультимодальный транскаспийский международного маршрут через морские порты нашей страны. Для этого глава государства поручил правительству создать на базе портов Актау и Курык контейнерный хаб и переориентировать часть экспортных грузов из Китая.

В завершение для решения всех поднятых вопросов Президент поручил правительству и акимату области в двухнедельный срок утвердить Комплексный план развития региона.

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