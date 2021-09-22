Кто первым бросится спасать людей, а кто начнет вспоминать молитвы, если все знаки зодиака застрянут в одном лифте.

Астрологи рассказали, что будет, если все знаки зодиака застрянут в одном лифте - кто первым бросится спасать людей, а кто начнет вспоминать молитвы, передает zakon.kz.

Фразы вроде "Что происходит?" и "Почему мы застряли?", как пишет 5-tv.ru, первым прокричит Овен. При этом обязательно кинется выламывать двери. На это у него есть оправдание: "Страшно ведь, что лифт упадет!". При этом выламывать двери лифта категорически запрещено.

Успокоить соседа поспешит отважный Лев, который тут же окажется в центре внимания, пытаясь приободрить окружающих и заявляя: "Без паники! Я лично разберусь с этим!"

В свою очередь Скорпион, пребывая в истерическом состоянии, поспешит указать предыдущему оратору, кто здесь главный: "Кто ты такой?! Почему именно ты займешься этим! Это сделаю я!"

Весы, любящие спокойствие и тишину, постараются урегулировать конфликт мирным путем. При этом они не смогут выбрать единственно верный вариант решения проблемы. Они лишь констатируют: "Не нужно спорить. Наверное, нужно позвать на помощь. Хотя, может быть стоит попрыгать, чтобы сдвинуть лифт… Постойте, дайте подумать. Что же нам делать?".

А Близнецы в сложившейся ситуации предпочтут не поддаваться панике. Вместо этого они будут использовать ситуацию во благо себе. К примеру, представители этого знака зодиака расскажут всем соседям, как их зовут, где родились и почему помидоры сажать лучше в августе, а не в июне.

В свою очередь Рак обязательно позвонит дорогой и любимой маме, чтобы окончательно не впасть в депрессию.

Телец, недолго думая, откроет свой рюкзак и с мыслями "А в чем вообще проблема?" достанет из него залежавшиеся конфеты и подкисшие бутерброды.

Дева, стоящая рядом, в ужасе накричит на Тельца: "Это просто свинство какое-то! Хватит сорить! Где пылесос?!"

Стрелец, обнявший свой чемодан, с прискорбием признает, что опоздал на самолет в самое красивое место планеты. Но потом он быстро соберется с мыслями и придумает грандиозный план по возврату денег за путевку. Также он придумает как эти деньги потратить на что-нибудь не менее существенное.

Козерог, наблюдая за ожесточенной борьбой Льва и Скорпиона, голосом диктатора попытается заставить хоть кого-нибудь починить лифт или вызвать ремонтника.

А Водолей, в свою очередь, в отчаянии будет доламывать люк на крыше кабины в надежде спасти угнетенных товарищей.

Зажавшиеся в углу Рыбы потихоньку начнут молиться.

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