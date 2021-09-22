В Германии непривитым от COVID-19 не будут возмещать потерю заработка при карантине

Новое правило будет касаться жителей страны, которым не противопоказана вакцинация.

В Германии непривитые от коронавируса с 1 ноября не смогут претендовать на возмещение потери заработка в случае вынужденного ухода на карантин. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на решение, которое приняли министры здравоохранения ФРГ и федеральных земель, передает zakon.kz.

Новое правило будет касаться жителей страны, которым не противопоказана вакцинация от коронавируса и которые тем не менее по собственным убеждениям не хотят делать прививки, сообщает ТАСС.

Сейчас работники в Германии, которые вынуждены остаться дома из-за карантина, имеют право требовать возмещения потери заработка в полном объеме в первые шесть недель, а в размере 67% от суммы зарплаты - с седьмой недели карантина.

В Германии на сегодняшний день полностью привиты 63,4% (52,7 млн) жителей.

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