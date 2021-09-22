Когда начнется отопительный сезон в Алматы

Это будет зависеть от температуры воздуха.

Когда в Алматы начнется отопительный сезон, рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире, сообщает zakon.kz.

Как известно, по устоявшейся практике отопительный сезон должен начинаться при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8 °С и ниже в течение пяти суток. Однако, как и в прошлом отопительном сезоне, отопительный сезон может начаться раньше, если установится прохладная погода.

Если будет похолодание и температура воздуха будет некомфортной для людей, дадим отопление, не будем ждать, когда она будет несколько дней ниже 8 градусов. Мы готовы, - сказал аким, отвечая на вопрос горожан.

Сагинтаев подчеркнул, что отопление будет подано в случае установления прохладной погоды, так как здоровье горожан дороже.

На сегодняшний день ведутся работы по подготовке тепловых сетей, полная готовность которых запланирована в срок до 25 сентября текущего года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!